بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ويشارك في الاجتماع عددا من ممثلي البرلمانات العربية والأسيوية وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان، ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية، والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

يشار إلى أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الأسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.