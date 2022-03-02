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وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي "باهر-21 "

10:43 ص الأربعاء 02 مارس 2022
وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي "باهر-21 "

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز الق

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كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "باهر – 21" والذي يجريه الجيش الثاني الميداني، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميداني لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة واقتدار، كما أشار إلى حرص رجال الجيش الثانى الميداني على التضحية بالغالي والنفيس لتنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة على أكمل وجه.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المــــــشـــروع وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميداني لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل من المشروع تضمنت عرض التقارير والقرارات والخطط المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون وفرض المواقف المتغيرة وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل أثناء مراحل إدارة العمليات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

الفريق محمد زكي وزير الدفاع باهر 21 مشروع مراكز القيادة الجيش الثاني الميداني

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