القوى العاملة: تعيين 5554 وصرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5554 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 33 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وبحسب بيان اليوم، وفرت المديرية أيضا حوالي 2424 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2810 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي، ومتابعة 4 حادث جسيم، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 930 منشأة، وأسفر عن تحرير 311 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 311 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض 22 إضراب لـ 964 عاملا وعودتهم للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 236 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 330 تفويض ووكالة لشركات بها 262 فرصة عمل.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 28 منحة مولود جديد، و 5 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، وصرف منحة المولد النبوي الشريف لـ4517 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية كبرى، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 393 ألفاً و500 جنيه لـ 4564 عاملا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة وتجديد 11 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.