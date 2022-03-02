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الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بالجيزة

10:21 ص الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بالجيزة

السيسي يصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات

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الجيزة- أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمناطق اكتوبر والشيخ زايد .

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ خالد الجارحي .

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Asha
الرئيس السيسي افتتاح مشروعات مشروعات الإسكان

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