الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بالجيزة
الجيزة- أ ش أ:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمناطق اكتوبر والشيخ زايد .
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ خالد الجارحي .
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