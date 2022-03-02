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مات في السجن.. تفاصيل وفاة وشحن جثمان شاب مصري بالسعودية

10:20 ص الأربعاء 02 مارس 2022
مات في السجن.. تفاصيل وفاة وشحن جثمان شاب مصري بالسعودية

وفاة وشحن جثمان شاب مصري بالسعودية

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كتب- يوسف عفيفي:
كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وفاة وشحن جثمان شاب مصري كان يعمل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلى أن المكتب رصد منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بتوجيهات من القنصل العام السفير طارق المليجي تم التأكد من صحة الواقعة.

وأوضح أنه تبين أن العامل المتوفي يدعى أحمد حسن السيد الخولي، وموجود بمستشفى الإيمان بالرياض من 14 فبراير 2022، أنه حضر إلى المستشفى ترحيل من السجن عن طريق قسم شرطة الحمراء، حيث كان مسجونا في قضية ويقضي عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وساءت حالته الصحية فتم ترحيله إلى مستشفى الإيمان وتم وضعه بالعناية المركزة حتى وافته المنية في نفس التاريخ المشار إليه.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن العامل المتوفى تم رفع بلاغ هروب ضده من جهة عمله، حيث كان يعمل مدرباً رياضياً بأحد النوادي الرياضية لذلك لم ترجع إليهم إدارة المستشفى وتبين أنه من المنصورة مركز طلخا قرية دميره، ويبلغ من العمر 30عاما، وغير متزوج وله أخ شقيق ويوجد خاله بالرياض، ولم يكن يعلم بنقله من السجن إلى المستشفى، وتم التواصل مع شقيق المتوفى لعمل التفويض اللازم لشحن الجثمان، حيث وجه القنصل العام بإنهاء إجراءات استلام الجثمان وشحنه إلى مصر على نفقة الدولة بأسرع وقت ممكن.

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