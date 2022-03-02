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خروج الدود.. تعرف على أبرز ظاهرة فلكية خلال شهر مارس

06:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
خروج الدود.. تعرف على أبرز ظاهرة فلكية خلال شهر مارس

ظواهر فلكية

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أبرز ظاهرة فلكية، تشهدها سماء مصر والعالم خلال شهر مارس 2022.

وأوضح "تادرس"، لمصراوي، أن هذه الظاهرة ستكون يوم 18 مارس، وذلك باكتمال القمر -(بدر مارس)- ويبدو لنا القمر بدرًا في الفترة من 16 إلى 19 مارس، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

وتابع: "أما ذروة البدر فستكون في 18 مارس، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الدودي، لأن ديدان الأرض تخرج وتعود للظهور مجددًا في مثل هذا الوقت من العام".

وأشار "تادرس"، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

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