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اليوم.. "كابونجا" يسحب المترو بأسنانه

02:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
اليوم.. "كابونجا" يسحب المترو بأسنانه

مترو الأنفاق

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كتب- أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تجهيز إحدى ورش المترو، لتحدي الكابتن أشرف كابونجا لشد مترو الأنفاق بأسنانه.

وقال عبدالهادي، إنه سيتم تنظيم فعالية سحب المترو في ورشة القطارات بشبرا الخيمة، البعيدة عن خطوط تشغيل المترو.

ولفت إلى أن شركة مترو الأنفاق تسعى لتشجيع "كابونجا" على تسجيل وتحقيق إنجازه، كمساهمة في دعم مصر لدخول موسوعة "جينيس" مجددا في الأعمال الخارقة.

مترو الأنفاق ورش المترو أشرف كابونجا خطوط تشغيل المترو

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