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يتبقى 6 أيام.. دليلك لحجز شقة بمشروعات جنة وسكن ودار مصر

09:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من إجراءات التقديم لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة يوم 8 مارس المقبل.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروتي اضغط هنا، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وتختلف الأسعار الخاصة بكل مشروع وكذلك المدن في نفس المشروع، كما تختلف مقدمات الحجز أيضًا والتي تصل لـ40 ألف في شكن مصر و60 ألف في دار مصر و80 ألف في مشروع جنيه، ويتم سداد هذه المبالغ ببنك التعمير والإسكان.

وتتمثل الخطوة الأولى للتقديم في معرفة الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة بالحجز والتي يمكن التعرف عليهم من الرابط التالي:

اعرف الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان اضغط هنا

ثم تأتي الخطوة الثانية في معرفة أي المشروع مناسب لك وأين تتواجد المدن المطروح بها اللحجز في كل مشروع، وكذلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي:

- أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

- ننشر سعر أقل وأعلى شقة بمشروع دار مصر في 7 مدن

الأسعار وعدد الوحدات.. تفاصيل الحجز في شقق جنة بـ5 مدن بالتمويل العقاري

ثم الخطوة الثالثة والتي تتمثل في طريقة التقديم وحساب الأقساط الشهرية، والتي تختلف من مشروع لأخر.

حساب القسط والمقدم من خلال الحاسبة الإلكترونية من هنا

خطوات الحجز.. من هنا

سكن مصر دار مصر جنة صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

الخبر التالى:

صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن آخر موعد للتقديم في شقق جنة وسكن ودار مصر

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