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طقس 48 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة ورمال ثم أمطار ورياح

08:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
طقس 48 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة ورمال ثم أمطار ورياح

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء -الخميس).

وأضافت الهيئة، أنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "اعتبارا من الخميس يوجد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء".

الأربعاء 02 مارس 2022:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40% تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الخميس 03 مارس 2022 :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة​

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الطقس أمطار رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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