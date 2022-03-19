وزير التموين: ارتفاع أسعار البترول يرفع سعر السكر والذرة

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السكر والذرة تتأثر بأسعار البترول، مضيفًا أنه حين يرتفع سعر البترول يرتفع معه سعري السكر والذرة.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن مصر تشهد حاليًا موجة تضخم ما بعد أزمة كورونا، موضحًا أن الزيوت تستخدم أيضًا في البايوديزل.

وكشف الوزير، أن أكبر ارتفاع حدث كان في أسعار الزيوت من 700 دولار إلى 1400 دولار تقريبًا، بما يعني زيادة بمعدل 100%.