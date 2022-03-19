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بالصور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين

10:11 م السبت 19 مارس 2022
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة الحسين- Copy
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(مصراوي):

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم السبت، أعمال التطوير التي تجري حالياً بمنطقتي الحسين والأزهر.

وأعلنت المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة عن بدء الأجهزة التنفيذية في أعمال تطوير ميدان الحسين التي تدخل ضمن أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأعلنت محافظة القاهرة عن استمرار مشروع إحياء القاهرة التاريخية المكلف بها صندوق التنمية الحضرية- رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع محافظة القاهرة لإعادة البريق لتلك المناطق ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضاري العريق.

وتعمل في الوقت الحالي الأجهزة التنفيذية في منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

منطقة الحسين إبراهيم عبد الهادي منطقة الأزهر

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