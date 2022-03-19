وزير السياحة يشارك في افتتاح فعاليات كرنفال السيارات التاريخية والكلاسيكية (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، في افتتاح فعاليات كرنفال السيارات التاريخية والكلاسيكية والذي ينظمه نادي السيارات والرحلات المصري وغرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بالنادي.

وبحسب بيان اليوم، شارك في الحضور عدد الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وبعض سفراء دول العالم في مصر.

ويعتبر هذا الحدث السنوي، أحد أنشطة واحتفالات السيارات الكلاسيكية التي يحرص النادي على تنظيمها بصفة دورية، حيث يجمع روائع هذه السيارات التي تعتبر أحد الأيقونات التاريخية النادرة في مكان واحد، وقد ضم الكرنفال عرض أكثر من 80 سيارة من السيارات الكلاسيكية والنادرة.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، لمناقشة سبل التعاون بشأن أنشطة رياضات سباقات السيارات "Motorsport" المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة السياحة حيث تعد أحد عناصر الجذب السياحي، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ونادي السيارات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة عدد من الأنشطة في هذا المجال والتي من شأنها أن تضع مصر على خريطة السياحة الرياضية الخاصة برياضات سباقات السيارات.

ويعد نادي السيارات والرحلات المصري، من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام ١٩٢٤، وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.