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غدا.. مهرجان الإسماعيلية يحتفي بالمخرج خيري بشارة

07:44 م السبت 19 مارس 2022
غدا.. مهرجان الإسماعيلية يحتفي بالمخرج خيري بشارة

مهرجان الإسماعيلية يحتفي بالمخرج خيري بشارة

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(مصراوي):

تنظم إدارة الدورة الـ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، غداً الأحد، إحتفالية خاصة للمخرج خيري بشارة، تحت عنوان "الإحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان، وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، في تمام الساعة ٤ مساء.

ويتم خلالها توقيع كتاب بعنوان "السينما والواقع" الذي قام بكتابته "بشارة" عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامه التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك في تمام الساعة ٦ مساء عرض ٣ من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس، يوميات طبيب في الأرياف، وصائد الدبابات".

خيري بشارة مهرجان الإسماعيلية الدولي فايزة هنداوي
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