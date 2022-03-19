الإسكان: لهذا السبب يوقع الحاصلون على شقق في ماسبيرو عقدًا بعدم بيعها

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن موازنة المجتمعات العمرانية كهيئة اقتصادية وصلت إلى 144 مليار جنيه، مضيفًا أنه يتم دعوة جميع المطورين العقاريين للعمل مع الوزارة، حتى أن بعضهم رفض في البداية العمل في العاصمة الإدارية، وقال إنه مشروع "فنكوش" لكنهم يتسارعون الآن للعمل فيها.

وأوضح وزير الإسكان خلال كلمته في ختام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن العلمين الجديدة نواة لمخطط لتكون محافظة جديدة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها لن تكون مجرد مدينة سياحية بل ستكون لها مقومات الحياة الدائمة أيضًا.

وأشار الجزار إلى أن هناك فرق بين العاصمة الإدارية الجديدة ومصطلح العاصمة الجديدة، مضيفًا أنه على سبيل المثال في نفس توقيت بناء العاصمة الإدارية يتم العمل على تطوير ميدان التحرير ومنطقة مجرى العيون والمدابغ وماسبيرو وغيرها من الأماكن في مختلف مناطق القاهرة.

وأكد الجزار أن ما حدث في مشروع "سكن كريم" لا يحدث في أي مكان في العالم، ولم يطرح أحد منح شقة بالفرش وبكامل محتوياتها، وأوضح أن مصر حصلت على أعلى وسام من الأمم المتحدة في مجال الإسكان الاجتماعي.

واستطرد: "من يحصل على الوحدات السكنية في مشروع ماسبيرو سيوقع على عقد بعدم بيعها، لأنه يحصل عليها تقريبًا بربع ثمنها الحقيقي".

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