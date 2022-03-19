السفير المصري في موريتانيا يستقبل وفد اتحاد الصحفيين العرب

كتب- مينا غالي:

قالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي الحريات والمرأة، إن السفير المصري لدى موريتانيا خالد فتحي يوسف، استقبل أمس وفد اتحاد الصحفيين العرب المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، والذي تستضيفه العاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.

وأوضحت النجار أنه حضر اللقاء القنصل المصري محمود بيومي، وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط، وسيف بن هلال المعمري سفير عُمان لدى مورياتنيا، ومحمد قاسم أسعد سفير فلسطين لدى موريتانيا، وقصي عبد الهادي موسى القائم بأعمال سفارة العراق في موريتانيا، وعبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، وموسى بهلي، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين.

وشارك بالحضور موفق كمال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وناصر شيوخي بالأمانة العامة للصحفيين الفلسطينيين، وحسن العبودي الأمين لنقابة الصحفيين العراقية، ورحاب حنان نائب رئيس النقابة الوطنية المغربية ورئيس لجنة الحريات، ومحمد اللحام رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطنيين، ومولدي الزوابي عضو مجلس نقابة الصحفيين التونسيين، والإعلامية الموريتانية الغالية أعمر شين، ومختار شبيه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في موريتانيا.

وأشارت النجار إلى أن السفير المصري أقام مأدبة عشاء احتفاءً بزيارة وفد الصحفيين العرب للسفارة المصرية، وأشاد خلال اللقاء بدور الصحافة في خدمة المجتمعات العربية وتقريب المسافات بين شعوب العالم المختلفة.

يُذكر أن السفير المصري شارك قبل يومين في فعاليات الجلسة الافتتاحية للجنة الدائمة للحريات التابعة لاتحاد الصحفيين، والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن المقرر عقد الجلسة الختامية اليوم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت نواكشوط السادسة بتوقيت القاهرة؛ لإطلاق تقرير حرية الصحافة العربية لعامَي 2020 و2021.