تستخدم في حالات الطوارئ.. 4 معلومات عن أول محطة كهرباء عائمة في مصر

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ أولى خطوات إنشاء سفينة للعمل كأول محطة توليد كهرباء عائمة؛ لتحقيق المرونة والسرعة اللازمة للتغذية بالطاقة في أية مدينة ساحلية تحدث فيها أعطال أو طوارئ، حسب مسؤول مصري.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية كل المعلومات والتفاصيل عن هذه المحطة العائمة على النحو التالي:

1- تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ترسانة الإسكندرية المتخصصة في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية المتخصصة في التعاون مع شركات إنشاء محطات الكهرباء.

2- هناك تعاون مصري مع شركة "دلتا مارين" الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن وإعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى.

3- تتضمن مذكرة التفاهم البدء في تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميجاوات).

4 - يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في مصر لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية.