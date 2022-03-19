​وفد من لجنة سياحة حماة وطن في زيارة لقلعة صلاح الدين الأيوبي (صور)

(مصراوي):

تفقد أعضاء لجنة السياحة والآثار بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، برئاسة الدكتور منال إسماعيل بثاني زياراتها السياحية وفقًا لخطتها السنوية لنشر الوعي السياحي والأثري ضمن مبادرة تتبناها اللجنة ويدعمها الحزب بعنوان "أنا أصلي مصري".

وتعد القلعة واحدة من أهم المواقع السياحية الأثرية بالحضارة الإسلامية، والتي اختار لها صلاح الدين موقعًا فريدًا على ربوة بجبل المقطم لتشرف على مصر آنذاك من أعلى، ولتكون حصنًا للدفاع عن العاصمة، ومقرًا للحكم ودارا للوالي، وظلت كذلك حتى تم نقل مقر الحكم في عهد الخديوي إسماعيل إلى قصر عابدين.