وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان تخرج الدفعة الثانية من "ابدأ حلمك 2"

(مصراوي):

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهادات تخرج الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لورشة "ابدأ حلمك 2"، بواقع 51 متدربا والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وقررت اعتماد الدفعة كفرقة نوعية تابعة للهيئة.

كما أعلنت تدشين الدفعة الثالثة للمبادرة وذلك خلال الفني الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة بورسعيد وبحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر ثقافة السينما، ، الفنان احمد الشافعي المدير التنفيذي للمبادرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، المخرج أحمد طه المدير الفني للمبادرة وعدد من المسرحيين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكدت عبد الدايم أن تخريج الدفعات السابقة من مشروع "ابدأ حلمك" بالمحافظات يُجسد مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية الدولة لاكتشاف النابغين والموهوبين بما يساهم فى بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء.

وأضافت: يستهدف المشروع تأصيل تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة لجميع شرائح المجتمع بكافة أرجاء الوطن، وأشادت بالمستوى الفني للمتدربين من أبناء بورسعيد، وأكدت ضرورة دعم وإتاحة الفرصة للمميزين منهم لخلق جيل جديد قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري.

ووجهت الشكر للفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة وللقائمين على المشروع لجهودهم فى تنفيذه، معربة عن ثقتها في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه، مشيرة إلى ضرورة المضي نحو استكمال تنفيذ المبادرة بالمحافظات المستهدفة بهذه المرحلة وهي الجيزة وكفر الشيخ واسوان يعقبها مباشرة تدشين المبادرة بمحافظات سوهاج - شمال سيناء- العريش- البحيرة- المنيا.

وأشاد محافظ بورسعيد بتحقق الحلم بوتيرة متسارعة مبديا فخره بأبناء المحافظة من خريجي الدفعة، كما ثمن جهود الثقافة في أحداث حالة من الحراك الفني غير المسبوق والذي تشهده مصر حاليا قائلا: إن الثقافة والفنون تحولت من اطار النظرية والكتب إلى أرض الواقع ممثلة في الشباب، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة، على جهودها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بمحافظة بورسعيد وأقاليم مصر والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، مؤكدا ان مشروع "إبدا حلمك" أحد الخطط الجاذبة للمواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة: إن المشروع يأتي تنفيذاً لأهم محاور اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مؤكدا أن التدريب بورشة ابدأ حلمك يتم على ثلاث مراحل الأولى تستكشف قدرات ومواهب المتدربين وقياس قدرتهم على العمل الجماعي، أما الثانية تهدف الى استخدام التقنيات الإبداعية والتدريبات العملية لصقل قدرات ومواهب المتدربين في مجالات الإبداع المسرحي المتنوعة، وتضم المرحلة الثالثة التدريب على العروض الحية وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلي ابراز قدرات المتدربين علي تطبيق المهارات الفنية المكتسبة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لاهتمامها ودعمها اللامحدود لاكتشاف مواهب الشباب .

تضمن حفل التخرج أغنية "مصر فوق الجميع" التي أبهرت الجمهور وشارك فيها بالغناء، وهي للفنان الموسيقار الراحل محمد فوزي، اشعار وتأليف عبد العزيز سلام الى جانب العرض المسرحي "مش مهم" من نتاج الورشة تدريب درامى لمياء انور، سينوغرافيا المهندس عمرو الاشرف، تدريب موسيقى وغناء أحمد حمدي رؤوف، تدريب أداء حركي مناضل عنتر، تدريب وتمثيل احمد مبارك .

وكانت وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد قد افتتحا معرضا لفنون نحت الحديد بساحة المعارض بقصر ثقافة بورسعيد تدور فكرته حول مدينة بورسعيد الباسلة لمبدعين من مختلف المحافظات هم حسام حسين، هانى السيد، عمار شيحة، محمود صالح، دعاء، أحمد بسيونى، معاوية هلال، طه نصر، هشام عبد الله، أحمد نصير.