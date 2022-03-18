كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها التموين تكشف حقيقة حذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم، والقوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة للكلية الحربية.

- وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" سبب تأخير استلام الكتب بمدارس اللغات

علَّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أزمة تأخير استلام الكتب لطلاب لبعض مدارس اللغات.

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- "تاج الدين" يكشف عن رسالة السيسي للأطباء اليوم

شارك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، في الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة، بمناسبة يوم الطبيب المصري الـ 44، اليوم الجمعة.

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- ارتفاع مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، والتي بدأت أمس الخميس، حتى الأحد المقبل، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مابين 20 إلى 21 درجة مئوية.

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- وزير التعليم العالي يُحذر: دراسات تتوقع العزوف عن مهنة الطب بحلول 2030

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن ملف هجرة الأطباء يمثل تحدياً كبيرًا على مستوى الدولة المصرية، وهناك العديد من الجهود لمعالجتها.

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- الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف برنامج "تكافل وكرامة"

علق مجلس الوزراء، على الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022.

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- "تغيير شداد".. حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات "فورد"

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "إيه ال جية أوتو جميل - شركة فورد العالمية"، عن حملة استدعاء وفحص مجاني لتغيير شداد وسير طلمبة زيت المحرك، لبعض محركات سيارات فورد (فوكاس - إيكو سبورت - فيستا) 1000 CC تيربو من موديلات 2016 - 2017 - 2018.

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