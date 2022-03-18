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أثناء جولة في مصر القديمة.. السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم

06:17 م الجمعة 18 مارس 2022
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
  • عرض 12 صورة
    السيسي يهنئ مواطنين برمضان ويستمع لمطالبهم
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(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق.

وحرص الرئيس السيسي على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لجولة الرئيس السيسي وتحدثه مع المواطنين.

بسام راضي عبدالفتاح السيسي السيسي مصر القديمة شهر رمضان
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