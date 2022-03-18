مسئولو الإسكان يعرضون الفرص الاستثمارية في معرض عقاري بفرنسا

كتب – أسامة علي:

شهد الجناح المصري بمعرض Mipim العقاري بمدينة "كان" الفرنسية، خلال فاعليات يومه الثالث على التوالي تردد العديد من مسئولي الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الحكوميين والعقاريين، حيث التقى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، مديري الصندوق الاستثماري البلجيكي والصندوق السيادي لدولة الجابون، وتم عرض الفرص الاستثمارية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشرح مشروع منطقة الأعمال المركزية، وما تضمه من أبراج، خاصة البرج الايقوني، أطول برج في أفريقيا.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن المشروع يحتوي على مبان إدارية وسكنية وفندقية وتجارية، كما شرح مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والفرص الاستثمارية المتميزة به، ومكونات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

كما عرض نائب وزير الإسكان ملخصا عن مدينة العلمين الجديدة ومكوناتها، والمنطقة التجارية بالعلمين والحي اللاتيني والمنطقة التراثية، وتم أيضا عرض مشروعات مدينة أسوان الجديدة ومنطقة الفيلات والكورنيش، إضافة إلى شرح عن مدينة المنصورة الجديدة وعرض موجز عن باقي مدن الجيل الرابع، ونسب التنفيذ المتقدمة للمشروعات خلال الفترة السابقة منذ عام 2019، وأنه يوجد مشروعات تم الانتهاء منها ومعظم المشروعات على وشك الانتهاء، وتم خلال اللقاءات عرض عدة فيديوهات توضح الإنجاز في مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة.

وقد أشاد كل من مدير الصندوق الاستثماري ببلجيكا ومدير الصندوق السيادي لدولة الجابون بالإنجازات المتحققة والتقدم الذي وصلت له مصر وإنجاز المشروعات في الفترة السابقة على ما كانت عليه عام 2019، كما أبدوا رغبتهم بالاستثمار في مصر، حيث أن كل الفرص جاذبة ومشجعة للاستثمار.