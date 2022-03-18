وزير التعليم العالي يُحذر: دراسات تتوقع العزوف عن مهنة الطب بحلول 2030



كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن ملف هجرة الأطباء يمثل تحدياً كبيرًا على مستوى الدولة المصرية، وهناك العديد من الجهود لمعالجتها.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة، للاحتفال بيوم الطبيب المصري الـ 44.

وأضاف "عبدالغفار" أن "هناك أبحاث تشير إلى أنه بوصولنا لـ 2030 سيكون هناك عزوف عن المهنة، وهذا ناقوس خطر ويجب أن نفكر في كيفية الإبقاء على الأطباء من الهروب وهذا تحدي كبير".

وأشار إلى أن الأطباء يواجهون بتحديات تتمثل في تحديات مادية أو التأهيل والتدريب، وسيتم علاج ذلك لأنه ليس مستحيلا، خاصة أن الأيام الماضية

أثبتت أهمية وجود طبيب مصري متميز داخل الوطن.

ولفت الوزير إلى أن منظومة التأمين الصحي تعد جزءًا من الحل باعتبارها تحل أزمة الرواتب، وهذا ما حدث بالنسبة لتجربة بورسعيد في المرحلة الأولى من المنظومة.