وزير التعليم العالي ومستشار الرئيس في احتفالية الطبيب المصري

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

شارك مسؤولون وشخصيات عامة، في الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة، للاحتفال بيوم الطبيب المصري الـ 44.

حضر الاحتفال: الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

كما يشارك في الاحتفال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة الصحة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق والدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يأثروا العمل النقابي مثل الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور نجوى الشافعي.

كما أضافت أنه سيتم في يوم الطبيب هذا العام تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل الدكتور فاروق مراد والدكتورة رجاء طه أحمد منصور وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي والدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.