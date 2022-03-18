بالصور.. توافد الأطباء على دار الحكمة للاحتفال بيوم الطبيب

الطقس غدا الجمعة: شديد البرودة ليلا.. والحرارة درجة واحدة في هذه المنطقة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

توافد العشرات من الأطباء على دار الحكمة بالقاهرة؛ للاحتفال بيوم الطبيب الـ 44.

وقال الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق والدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يأثروا العمل النقابي مثل الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور نجوى الشافعي.

كما أضافت الدكتور إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية أنه سيتم في يوم الطبيب هذا العام تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل الدكتور فاروق مراد والدكتورة رجاء طه أحمد منصور وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي والدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.