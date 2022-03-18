تركوا بصمة لن ننساها.. الصحة تنعى أطباء كورونا في يوم الطبيب

كتب – أسامة علي:

نعت وزارة الصحة والسكان، في يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، أعضاء الفرق الطبية الذين وافتهم المنية خلال تصديهم لجائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة: "تركوا بصمة لن ننساها.. ضحّوا بأرواحهم لإنقاذ حياة الكثير، وتصدوا لجائحة فيروس كورونا بكل شجاعة وقوة".

وأضافت: "في يوم الطبيب المصري ننعي كل أبطال الفريق الطبي الذين فارقوا حياتنا"، موجه كل الشكر والتقدير للأبطال الذين مازالوا يضحون من أجل حماية صحتنا".

وتابعت: "كل عام وأنتم القوة".️