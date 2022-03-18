ارتفاع مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

كتب – أسامة علي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، والتي بدأت أمس الخميس، حتى الأحد المقبل، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مابين 20 إلى 21 درجة مئوية.

وقال غانم لمصراوي، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الجمعة دافئ نهارا، وتكون الدرجة العظمى على القاهرة 20 درجة، مع زيادة فترات سطوع الشمس خلال الفترات النهار، وخلال فترات الليل، سيكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة مناطق الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، أن هناك ظاهرة جوية مسيطرة، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.