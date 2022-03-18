الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

كتب - محمد سامي:

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية.

وإشتمل البروتوكول على التعاون للإستفادة من إمكانيات الطرفين لتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيات والإشتراك فى المؤتمرات العلمية وورش العمل وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية وبحوث التكنولوجيا وكذلك مشاريع التخرج للطلبة والدراسات العليا .

ويهدف البروتكول إلى تحقيق التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية فى المجالات الهندسية المختلفة وتبادل حضور الدورات التدريبية القصيرة

وتعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد أهم الصروح العلمية العريقة بالقوات المسلحة والمنوطة بالعمل على تخريج وتأهيل ضباط مهندسين للعمل فى أجهزتها المختلفة ، كما أن جامعة طنطا تعتبر من الجامعات الحكومية المتميزة والتى تسعى دائماً أن تكون رائدة فى مجالات التعليم والبحث العلمى .​