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تنسيقية الأحزاب تلتقي المستشار السياسي لسفارة اليابان في القاهرة

12:09 م الجمعة 18 مارس 2022
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    تنسيقية الأحزاب تلتقي المستشار السياسي لسفارة اليابان
  • عرض 3 صورة
    تنسيقية الأحزاب تلتقي المستشار السياسي لسفارة اليابان
  • عرض 3 صورة
    تنسيقية الأحزاب تلتقي المستشار السياسي لسفارة اليابان
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كتب – أسامة علي:

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ساكاجوتشي تاكوما المستشار السياسي لسفارة اليابان في القاهرة بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والمشتركات الكثيرة بين الشعبين، حيث تتميز كل من مصر واليابان بحضارة عريقة ممتدة عبر التاريخ.

كما ناقش اللقاء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، وخطابه في البرلمان الياباني حيث يعد أول زعيم يخطب في البرلمان الياباني وثاني زعيم أفريقي بعد نيلسون مانديلا.

وتناول النقاش أيضا إعجاب المصريين بتجربة المدارس اليابانية التي تم أخذ فكرتها من زيارة الرئيس السيسي لليابان، إضافة للعديد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والمشتركات بين البلدين.

وتم إهداء السيد كاجوتشي درع التنسيقية تعبيراً على العلاقات المتميزة بين مصر واليابان.

شارك في اللقاء أعضاء التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أميرة صابر، محمد عبد العزيز ، رشا أبو شقرة، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ.

تنسيقية شباب الأحزاب ساكاجوتشي تاكوما سفارة اليابان
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