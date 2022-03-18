ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين

كتب مينا غالي

فتحت نقابة الصحفيين فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية، فى الدعوة الثانية لها لعدد اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الثانية لأعضاء الجمعية العمومية العادية وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة (76لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م، وما يستجد من أعمال.

ويشترط لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الثانية اكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 بحضور ربع عدد الأعضاء +1، ويمكن المد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، تنعقد الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تأجل للمرة الثالثة.

و قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعة قبل الماضية الموافق «4مارس2022» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة،إلى (18مارس الحالى)، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم « 9692 » لحضور الجمعية العمومية لإعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.