فتح باب التسجيل في عمومية نقابة الصحفيين

كتب – أسامة علي:

فتحت نقابة الصحفيين، باب التسجيل بالحضور في كشوف الجمعية العمومية العادية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك في الدعوة الثانية لها.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعة قبل الماضية 4 مارس 2022 تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى 18 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة "35" من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم 9692، لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.