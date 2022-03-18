حدث ليلًا| التموين: توفير السلع الغذائية بجميع المنافذ.. و10 قرارات جديدة بشأن موسم القمح

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث التموين: توفير كل السلع الغذائية بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة

كشف أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون وزير التموين، أن الوزارة تعمل خلال هذه الأيام على توفير كل السلع الغذائية بجميع منافذها الثابتة والمتحركة تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

وزير الزراعة: نواجه مشكلة في فائض القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، دعم القيادة السياسية للتنمية الزراعية المصرية بشكل مختلف، وهو ما حقق نتائج إيجابية في الشارع المصري طوال الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء من تداعيات كورونا أو التحديات الأخرى بشأن التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه رغم هذه التحديات إلا أنه يتم العمل في ضوء حلول تحقق النتائج الإيجابية.

الطقس.. تحسن مؤقت في الأحوال الجوية وتحذير من موجة باردة أخرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر، بشكل مؤقت.

عمرو موسى: أوكرانيا والأمم المتحدة ضحيتان الحرب الحالية

قال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إن الاوضاع العالمية مضطربة وهناك احتمالات كثيرة بدأت بالحرب الباردة بين أمريكا والصين، لكن الضحيتين هما أوكرانيا والثانية الأمم المتحدة التي فقدت مصداقيتها ودورها.

واشنطن: المكالمة بين بايدن وشي فرصة لفهم موقف الصين في الصراع الأوكراني

أكدت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بمثابة فرصة لفهم موقف بكين في الصراع الأوكراني.

الجريدة الرسمية: 10 قرارات جديدة من التموين بشأن موسم القمح

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتداول والتعامل بشأن موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2022.

عمرو موسى: أصبحنا في حاجة لجمهورية ودولة جديدة

قال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إن سمعة الدبلوماسية المصرية في العالم طيبة جدا، والدبلوماسيون لديهم أداء رائع في الخارج.