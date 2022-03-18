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حدث ليلًا| التموين: توفير السلع الغذائية بجميع المنافذ.. و10 قرارات جديدة بشأن موسم القمح

08:45 ص الجمعة 18 مارس 2022
حدث ليلًا| التموين: توفير السلع الغذائية بجميع المنافذ.. و10 قرارات جديدة بشأن موسم القمح

أرشيفية

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حدث ليلا التموين السلع الغذائية موسم القمح 2022
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