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قطع مياه الشرب عن 18 منطقة في القاهرة الجديدة 12 ساعة

09:30 ص الجمعة 18 مارس 2022
قطع مياه الشرب عن 18 منطقة في القاهرة الجديدة 12 ساعة

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب عن 18 منطقة، بسبب لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاحات لخطوط المياه الواردة من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة.

وقال الجهاز في بيان، إن قطع المياه يأتي في المناطق التالية بالمدينة: "المستثمرين الجنوبية - المستثمرين الشمالية - العائلي / المنطقة الصناعية. جاردينيا لاروا - الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - النرجس كاملة، اللوتس – الأيقونة - إسكان الجامعة الأمريكية - الرحاب 2. مدينتي - التمر حنة - الأندلس / دار مصر الأندلس والقرنفل - أرض الجمعيات - القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة".

وأضاف أن الانقطاع يبدأ اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 حتى الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين الموافق 21/3/2022.

وتابع الجهاز: "يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على (10100) في حالة احتياج سيارات مياه".

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