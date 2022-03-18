​​عدد ساعات العمل في رمضان.. من المسئول عن تخفيضها القانون أم صاحب العمل؟

كتب- يوسف عفيفي:

حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2002، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، عدد ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص.

من جانبه، أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل المصري، لم ينص على أي مواد تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان بالنسبة للقطاع الخاص.

وأوضح خليفة لمصراوي، أن القانون أتاح لأصحاب العمل تحديد ذلك بما يحافظ على الجهات الثلاث "جهة العمل وصاحب العمل والعامل"، بما يحقق مصلحة العمل ولا يخل بعملية الإنتاج.

ونظم قانون العمل الفصل الأول باب (ساعات العمل وفترات الراحة) في المواد (80، 81 ، 82 ، 83) نظم ساعات العمل وأوقات العمل على النحو التالي:

مادة 80

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

مادة 81

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة ، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم -لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة 82

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

مادة 83

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

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