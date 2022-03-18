​تعرف على نظام تسجيل البيانات للمسافرين AIPS والدول التي تستخدمه

كتب- محمد عبيد:

وضعت العديد من دول العالم، تشريعات محلية تم تفعيلها يوم 7 مارس 2006 على شركات الطيران، يتمثل في نظام متطور يسمى AIPS.

ويلزم هذا النظام، الشركات المسافرة، تقديم معلومات متنوعة عن كل مسافر، وفي بعض الحالات لا يتم السماح للطائرة بالهبوط إن كان على متنها مسافرين لم يقدموا هذه المعلومات مسبقاً.

وبعض الشركات العاملة في مطار القاهرة الدولي تخضع لمثل هذا النظام، بسبب سفرها الى دول تتطلب هذه المعلومات.

وتسجل شركات الطيران، المعلومات الواردة بجواز سفر الراكب أثناء إجراء الحجز أو أثناء إنهاء إجراءات السفر مقدماً قبل وصولك إلى المطار:

- رقم جواز السفر

- بلد الإصدار

- الجنسية

- تاريخ الميلاد

- الجنس

- تاريخ انتهاء جواز السفر

- الاسم كما هو وارد بجواز السفر (يجب أن يكون نفس الاسم الذي تم إصدار التذكرة به) ، وتطلب شركات الطيران من المسافرين تزويد رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني.

وتحتاج شركات الطيران الحصول على هذه المعلومات أثناء القيام بالحجز أو أثناء إنهاء إجراءات السفر من على الإنترنت، وكل ما تحتاجه من الراكب أن يقوم بتزويدها بالمعلومات الدقيقة ، وإن لم يسمح الراكب بمعرفة تلك التفاصيل مقدماً، يمكن ألا يتم السماح لك بصعود الطائرة لدى وصوله إلى المطار ، كما أنه يتحمل مسئولية هذه المعلومات وصحتها.

ويتم تسجيل هذه المعلومات بصورة مباشرة على نظام حجز شركات الطيران، وبالتالي يمكننا تمرير هذه البيانات إلى سلطات الهجرة المختصة قبل إقلاع الطائرة، ولا يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات على أي ملفات خاصة بشركات الطيران ، ولا يمكن إرسال هذه المعلومات لأي طرف آخر.

الدول التي تستخدم نظام AIPS وتقلع إليها رحلات لشركات طيران تعمل بمطار القاهرة الدولي.

الشرق الأوسط:

البحرين، قطر، جنوب أفريقيا.

آسيا:

استراليا، الصين، الهند، أندونسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، الإمارات، تايلاند.

أوروبا:

الدنمارك، هولندا، النمسا، سويسرا، بلجيكا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، روسيا، تركيا، المجر، إيطاليا، إسبانيا، رومانيا، المملكة المتحدة.

أمريكا الشمالية:

كندا والولايات المتحدة الأمريكية.