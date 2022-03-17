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مايا مرسي تلقي كلمة مصر في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

09:49 م الخميس 17 مارس 2022
مايا مرسي تلقي كلمة مصر في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

مايا مرسي تلقي كلمة مصر في الدورة الـ66 للجنة وضع

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​كتبت- نور العمروسي:

نظمت جمهورية مصر العربية حدثًا جانبيًا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري في مدينة نيويورك.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة الحالية، إلى وجود أوجه لعدم المساواة بين الجنسين ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة والفرص الاقتصادية المحدودة.

وأضافت مرسي أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها بما في ذلك التعليم يعود إلى افتقارهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره والحلول والخدمات الذكية.

مايا مرسي هيئة الأمم المتحدة المرأة
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