وزير الزراعة: قادرون على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمة عبر سياسات الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وأوضح الوزير، أن الملف يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، متابعا:"خلال أزمة كورونا أثبت القطاع قدرته على توفير الاحتياجات".

وأشار إلى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق للتنمية المستدامة وقطاع الزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من 4 لـ 5 أشهر، وقادرون على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي.

وتابع وزير الزراعة: نواجه عدد من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل.