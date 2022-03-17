الصحة: تعيين حلمي عبدالرحمن مديرًا للرعاية الحرجة والعاجلة

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، قرارًا بتعيين الدكتور حلمي عبدالرحمن، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

ونص القرار الذي حمل رقم 101 لسنة 2022، على أن يتولى "عبدالرحمن" هذا المنصب لمدة ثلاثة شهور، على أن يُعاد العرض مجددا.

ويأتي القرار بناءً على ما عرضه الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الرعاية العلاجية على القائم بمهام وزير الصحة، لتولى "عبدالرحمن" المنصب خلفا للدكتور إبراهيم حسن.