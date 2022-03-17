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رئيس خطة البرلمان: نعيش في عصر أزمات.. والإقليم فوق بركان مشتعل

08:36 م الخميس 17 مارس 2022
رئيس خطة البرلمان: نعيش في عصر أزمات.. والإقليم فوق بركان مشتعل

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن العالم يعيش حاليًا في عصر أزمات، موضحًا أن العالم شهد مجموعة من الأزمات المتلاحقة، كان آخرها أزمة كورونا التي لم يكد يتعافى العالم منها حتى وقعت أزمة الحرب الروسية الإوكرانية: "الإقليم حولنا فوق بركان مشتعل".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن أثناء ندوة التدابير والإجراءات التي أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "القوى الكبرى هي التي صنعت هذه الأزمات التي انعكست على العالم والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تدير المخاطر الناجمة عن هذه الأزمات أو اقتصادات إدارة المخاطر حتى نعبر هذه الأزمات".

مجلس النواب البرلمان الحرب الروسية أوكرانيا
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