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رئيس سياحة النواب: المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن نقلة نوعية في الحياة الحزبية

08:31 م الخميس 17 مارس 2022
رئيس سياحة النواب: المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن نقلة نوعية في الحياة الحزبية

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، نقلة نوعية في مسيرة الحياة السياسية والحزبية في مصر، وخطوة تعزز أوجّه التعاون بين حزب الأغلبية وبين كافة الأحزاب.

وأكدت أن المنتدى يهدف في مقامه الأول نحو فتح حوار موسع مع الحكومة يستهدف ترسيخ وتوحيد كافة الجهود في جميع المجالات من أجل مصلحة المواطن، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن عقد المنتدى في الغردقة رسالة دعم كبيرة وخطوة رائعة لتنشيط السياحة الداخلية، ورفع معدلات السياحة الوافدة، ومنصة رائعة لعرض استقرار وجمال المقصد السياحي المصري.

وثمنت رئيس لجنة السياحة، كافة الموضوعات وورش العمل المنعقدة بالمنتدى، حيث إن جميعها تتعلق بملفات حيوية وقطاعات استراتيجية بالدولة تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين.

ويذكر أن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، يعقد في الغردقة خلال الفترة من 16 وحتى 20 مارس الجاري، بحضور 6 وزراء.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن البرلمان
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