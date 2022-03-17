رئيس "اقتصادية النواب": مشفق على الحكومة في تدبير احتياجات الموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري بداية من أزمة التضخم العالمية، وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، ضمن فعاليات المنتدى الثاني لحزب مستقبل وطن، بالغردقة.

وأضاف سمير: "تأتي تلك التحديات وسط ما لدينا من مشروع حياة كريمة واستثمارات كبيرة في الموازنة العامة"، مشيرًا إلى أن هناك تقارير دولية أشادت بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، خلال فترة أزمة كورونا حيث حققنا نجاحات لحماية المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي، وكان من أهم تلك المؤشرات تحقيق أدنى نسبة للدين".

وتابع: "الحقيقة أنا مشفق فعلًا على الحكومة في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووجه النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤال للحكومة وخاصة وزارة المالية، قائلًا: "هل هنقدر على مواجهة التحديات والثبات على تلك المؤشرات الجيدة؟".

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