رئيس "محلية النواب": المعارضة "الحنجورية" الباحثة عن الشو انتهت

محافظ الجيزة يكرم عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المعارضة الحنجورية التي كانت تبحث عن الشو، اختفت وأصبح الجميع يعمل على الأرض بجهود كبيرة لتحقيق مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والسيد القصير وزير الزراعة.

قال السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المعارضة الموضوعية هي التي تسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن وليس الحنجورية التي تعارض من أجل المعارضة دون أن تقدم حلول.

وتابع: "لا يوجد في مصر الآن حكومة حنجورية وهناك تنسيق بين كافة القوى السياسية لتحقيق مصلحة المواطن"، وأشاد بالتنسيق بين الحكومة والأحزاب، قائلًا: "هناك جدية حقيقية في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن".

وأشار إلى أن "المشهد يعكس أحد مقومات الجمهورية الجديدة التي نتحدث عنها في الداخل والخارج، نحن أمام حزب يدعو كافة القوى السياسية للنقاش حول قضايا واحدة تمس الوطن".

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