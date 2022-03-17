اتحاد كتاب مصر يكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي

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كتب- مينا غالي:

كرّمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر النائب طارق سعده نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي وإلزام كل من يعمل في الإعلام بتقنين أوضاعه مع النقابة والعمل وفق ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت عنوان (الإعلام والفن والأمن الثقافي) والتي شرح فيها نقيب الإعلاميين تفصيليًا الجهود التي بذلتها النقابه للقضاء على الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي، وتأكيد دور النقابة في ضبط المشهد من خلال الاستمرار في تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة.

وأكد سعده أن الإعلام الاحترافي والمواكب لكل تقنيات العصر والناشر للوعي والطارح للحقيقة من مصادرها الرسمية هو من يساهم في صناعة أمن ثقافي حقيقي يعتبر درعًا ناعمًا قويًا لهذا الوطن.

ووجه النقيب الشكر للدكتور علاء عبدالهادي، نقيب النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ولمسئولي اللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور حمدي شتا والشاعر والإعلامي عبدالله يسري على نشاطهم الدائم وحسن انتقاء الموضوعات محل الطرح والحوار.