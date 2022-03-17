رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الصلاة السنوي بالأقصر

كتب- مينا غالي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال الصلاة السنوي بالكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمشاركة قيادات سنودس النيل الإنجيلي بمصر، وحضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف كنائس السنودس بمصر.

وقال رئيس الإنجيلية في بداية كلمته تحت عنوان بركات الاثمار: "الكنيسة اليوم مدعوةٌ -أكثر من أي وقت مضى- لتكون جزءًا من عملية الإثمار والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتضميد الجراح، وتسديد احتياجات الفقراء والمرضى والمهمشين والمستضعفين، فخدمة المجتمع تحقق المحبة والتسامح والتكامل بين أفراده والسلام بينهم، وهذه كلها من بركات الإثمار".

وأضاف رئيس الطائفة: "أهم بركات الإثمار في حياتنا هو اشتراكنا مع الله في العمل، جميعنا لنا دورٌ في الإثمار، والله أعطى للإنسان سلطة على الخليقة ولكن هذه السلطة مقترنة بالمسؤولية، كما أن الإثمار مرتبط بطول الأناة والمثابرة وعدم اليأس، واجتياز التحديات، والاستثمار والبناء في الآخر، والقائد والراعي مسؤولٌ عن مساعدة من حولهم وبناء أنفسهم والاستثمار فيهم وتدريبهم".

وفي نهاية كلمته قال الدكتور القس أندريه: "أحبائي، نحن مدعوون اليوم، أن نستعد لاستقبال بركات الإثمار في حياتنا وحياة من هم حولنا، كلُّنا شركاء مع الله في العمل، الله يستطيع أن يستخدم الجميع لمجده. وكلنا سنتمتع ببركات الثمار".

كما شارك في فاعليات المؤتمر القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي،والقس مجدي فؤاد، رئيس مجمع العليا، والدكتور القس هاني حنا يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور القس ثروت وهيب، مستشار مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والمرنم ناصف صبحي.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتح الشهر الماضي، الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمحافظة الأقصر، بمشاركة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ محافظ الأقصر، وبحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة، بجانب مشاركة جماهيرية كبيرة من أبناء محافظة الأقصر من مختلف الأطياف.

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