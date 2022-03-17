انطلاق الجلسة الثانية من المنتدى البرلماني لمستقبل وطن

كتب- نشأت علي:

انطلقت الجلسه الثانية من المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بعقد ندوة بعنوان (التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزيري الزراعة والمالية.

حيث شهد اليوم الأول ندوة بعنون (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ)، فضلًا عن إلقاء مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين وتأكيد دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

ودعا مُمثلو الأحزاب المُشاركين للاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، والتحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من نواب البرلمان.

ويستكمل المنتدى فعالياته السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيري التخطيط والإسكان والصناعة.