​بفائض تخطى المليار جنيه.. "عمومية المهندسين" تعتمد ميزانية 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على ميزانية 2021 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2022، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2021، وتقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية، عن تحقيق فائض تاريخي ولأول مرة لصندوق المعاشات بحوالي مليار و70 مليون جنيه، والذى حقق فائضًا، للعام الرابع على التوالى.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2021، أشار "ناصر"، إلى أنها تعد الأضخم في تاريخ النقابة بتحقيق أعلى فائض يزيد على المليار جنيه، نتيجة تضافر جهود أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء هيئة المكتب والنقابات الفرعية والشعب التخصصية واللجان النوعية، وكذا جميع العاملين بالنقابة.

وأشار أمين الصندوق، إلى أن صندوق المعاشات والإعانات فى عام 2021 حقق فائضًا مليارًا و70 مليون جنيه، حيث بلغت إيراداته حوالى 2 مليار و560 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة زيادة 27.9%عن عام 2020، فيما بلغت مصروفاته مليارًا و490 مليون جنيه تقريبًا بنسبة زيادة 7.9% عن عام 2020.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر"، أن هناك نقدية بالبنوك 697,48 مليون جنيه، وأذون خزانة 1,054 مليار جنيه.

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2021 فائضًا، حوالي 44 مليون و 948 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداته بلغت 91,61 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 20% عن عام 2020، فيما بلغت مصروفاته 46,66 مليون جنيه بزيادة حوالي 2,9 % عن عام 2020.

وأوضح "ناصر"، أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضًا، مقداره حوالى 19 مليون جنيه في عام 2021، حيث بلغت إيراداته 253,96 مليون جنيه، بزيادة 14.9% عن عام 2020، فيما بلغت مصروفاته 234,78 مليون جنيه، بنسبة زيادة 28,8 % عن عام 2020.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية.. ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أن المبالغ النقدية لدى البنوك بلغت 1,150 مليون جنيه، وتم صرف إعانات بمبلغ 291,5 ألف جنيه.

وأوضح المهندس محمد ناصر، أن المجلس الأعلى للنقابة وافق على دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 20 مليون جنيه من الفائض المحقق بميزانية صندوق المعاشات والإعانات.

وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2022، أوضح المهندس محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى 2 مليار و297 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي مليار و 818 مليون جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 479 مليون جنيه تقريبا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "ناصر" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 100 مليون و 663 ألف جنيه ومصروفات متوقعة حوالى 80 مليونًا و980 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 19 مليونًا و682 ألف جنيه تقريبا.

وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بحوالى 266 مليونًا و 449 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالى 255 مليونًا و2000 جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا حوالى 11 مليونًا و 446 ألف جنيه.