ارتفاع الحرارة مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة باردة الاثنين المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم ولعدة أيام قادمة توجد حالة من التحسن الكامل في الأحوال الجوية.

وأضافت الأرصاد، في بيان،اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد موجة شديدة البرودة استمرت لعدة أيام وانخفضت على إثرها درجة الحرارة والتي وصلت على القاهرة لـ 14 درجة وكسرت حاجز الـ 10 درجات ليلا.

وأكدت الأرصاد: اعتبارا من اليوم ولعدة أيام قادمة تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاعا في درجات الحرارة وهدوءًا في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة، قائلة: يرجى عدم الانخداع في الارتفاع المؤقت لأنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخرى بداية من يوم الاثنين المقبل 21 مارس وتستمر لعدة أيام أخرى.