زيادة معاشات المهندسين لـ 1200 جنيه عتبارا من أبريل القادم​

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين والتي عقدت اليوم الخميس 17 مارس 2022 على البند الخاص بزيادة قيمة معاش المهندسين، والمقدم من أمانة صندوق النقابة والذي تلاه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين على أعضاء الجمعية العمومية ليصل إلى 1200 جنيه وذلك اعتبارًا من أبريل القادم.

كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على بند رفع حد الرعاية الصحية والذي كان يقدر بـ 27 ألف جنيه ليصل إلى 30 ألف جنيه، إضافة إلى موافقة الأعضاء الحضور على دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 20 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على بند تعيين مراقب الحسابات.

وفي ختام فعاليات الجمعية العمومية صرح المهندس، هاني ضاحي، أن مجلس نقابة المهندسين والذي كان يتولى المسئولية عام 2015 كان قد صدق على قرض للنقابة الفرعية بالغربية يقدر بمبلغ 12 مليون جنيه بفائدة 9.5% وبعرض الأمر على جلسة المجلس الأعلى والتي عقدت بتاريخ 23 فبراير 2022 تم اتخاذ قرار بأن تؤول ملكية أرض النادي للنقابة العامة وإلغاء الديون المستحقة على النقابة الفرعية بالغربية.​