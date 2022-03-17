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تحذير من فتح الباب عدة مرات.. 6 نصائح لترشيد استهلاك "الديب فريزر" للكهرباء

04:26 م الخميس 17 مارس 2022
تحذير من فتح الباب عدة مرات.. 6 نصائح لترشيد استهلاك "الديب فريزر" للكهرباء

ديب فريزر أرشيفية

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كتب- محمد صلاح:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء.

وجاءت النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على النحو التالي:

1- عند شراء الديب فريزر يتم اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2- ترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول وبالتالي ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

3- لا تقم بتخزين الطعام في الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطى سيتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى.

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقًا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات أخرى ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة أخرى، وبالتالي استهلاك مرتفع للكهرباء.

5- أبعد البوتاجاز عن الديب فريزر قدر الإمكان، لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز تتسبب للديب فريزر بالسخونية، وهو ما يلزم طاقة إضافية ليتم تبريد الديب فريزر.

6- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الأتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الكهرباء.​

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