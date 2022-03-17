بيان من نقابة الأطباء بشأن الاعتداء على طبيبة أبوكبير بالشرقية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، انتهاء النيابة العامة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية من الاستماع إلى أقوال الطبيبة آية شعبان العسيلي، في واقعة التعدي عليها أثناء تأدية عملها بمستشفى أبوكبير المركزي.

وأشار حسين، في بيان صادر عن نقابة الأطباء، اليوم الخميس، إلى حضور جوزيف سمير، محامي النقابة العامة للأطباء، مع الطبيبة أمام النيابة العامة، حيث أثبت تضامن النقابة مع الطبيبة وإثبات حفظ حقها المادي والمعنوي كما طالب بإعمال مواد قانون العقوبات نحو التعدي على طبيبة أثناء تأدية عملها بمستشفى حكومي مما تسبب بأضرار جسدية ونفسية وتعطيل العمل بمنشأة حيوية والإضرار بالمرضى، كما حضر مع الطبيبة أمام النيابة العامة الدكتور عمرو خشبة، عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

من جانبها قدمت الدكتور آية شعبان العسيلي الشكر للنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الشرقية على الدعم المتواصل لها منذ بداية الواقعة والتضامن معها أمام النيابة العامة.

وذكرت آية شعبان، بسحب بيان النقابة اليوم، أنها لمست تقدير النيابة العامة لها ولموقف التعدي عليها وسرعة اتخاذ الإجراءات، موضحة أن تحريات المباحث حددت هوية المتهمين الذين اعتدوا عليها.

ووجهت الطبيبة آية شعبان الشكر لنقيب أطباء الشرقية وقيادات الصحة بالمحافظة لدعمهم وموافقتهم على نقلها من مستشفى أبوكبير المركزي حرصا منهم على سلامتها، مشيرة إلى أنها بصدد إخلاء طرفها من المستشفى لنقلها إلى مستشفى أخرى.

يذكر قيام أهالي أحد المصابين بحادثة بالاعتداء على الطبيبة أية شعبان العسيلي طبيب مقيم جراحة بمستشفى أبوكبير المركزي أثناء تأدية عملها بنوبتجية الاستقبال والطوارئ صباح يوم الاثنين الماضي مما أحدث بها إصابات جسدية وحررت إدارة المستشفى بلاغًا بالواقعة تقيد برقم 4566 جنح أبوكبير.