وزير التنمية المحلية يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا

كتب- محمد نصار:

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجر أساس مشروع إنشاء محطة مياه تحلية البحر بمدينة طابا بطاقة ١٠ آلاف متر مكعب، وذلك خلال الزيارة الحالية لوزير التنمية المحلية لجنوب سيناء للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في وضع حجر الأساس اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من الأهالي بقرية رأس النقب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول كافة تفاصيل المشروع وبعض المعوقات التي تم حلها للتنفيذ حيث سيتم تنفيذ المحطة بنهاية شهر أكتوبر القادم.